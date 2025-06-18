Українець у "храмі швидкості": розклад етапу Формули-4 в Монці
У четвер, 19 червня, розпочнеться третій етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.
Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.
Третій етап Ф-4 проходитиме в італійському місті Монца, на легендарному автодромі, який називають "храмом швидкості".
Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій гонщики дізнаються свої позиції в першому та третьому заїзді, а друга гонка визначатиметься за підсумками результатів першої.
Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.
Розклад 3 етапу італійської Формули-4
19 червня
09:30 – Практика
20 червня
16:35 – Кваліфікація 1
17:30 – Кваліфікація 2
21 червня
11:35 – Гонка 1
18:50 – Гонка 2
22 червня
11:20 – Гонка 3
Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.
Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.