Українець у "храмі швидкості": розклад етапу Формули-4 в Монці

У четвер, 19 червня, розпочнеться третій етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.

Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.

Третій етап Ф-4 проходитиме в італійському місті Монца, на легендарному автодромі, який називають "храмом швидкості".

Згідно з регламентом Гран-прі, за підсумками двох кваліфікацій гонщики дізнаються свої позиції в першому та третьому заїзді, а друга гонка визначатиметься за підсумками результатів першої.

Дивитися онлайн трансляцію другого етапу італійської Формули-4 можна на YouTube-каналі медіа "DeTalks", яке є офіційним транслятором італійської Формули-4 в Україні.

Розклад 3 етапу італійської Формули-4

19 червня

09:30 – Практика

20 червня

16:35 – Кваліфікація 1

17:30 – Кваліфікація 2

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21 червня

11:35 – Гонка 1

18:50 – Гонка 2

22 червня

11:20 – Гонка 3



Нагадаємо, що за підсумками другого етапу італійської Формули-4 Олександер Бондарев посідає п'яте місце в заліку новачків, маючи 70 очок, відставання від другої сходинки складає 30 балів.

Команда українця Prema Racing упевнено очолює Кубок конструкторів, маючи перевагу в 168 очок над другою US Racing.