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Повторна проба підтвердила допінг у відомого мексиканського боксера

Олександр Булава — 18 червня 2025, 23:39
Повторна проба підтвердила допінг у відомого мексиканського боксера
Хайме Мунгуя
Getty Images

B-проба мексиканського боксера другої середньої ваги Хайме Мунгії (45-2, 35 КО) показала позитивний результат.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Повторна допінг-проба підтвердила присутність екзогенного тестостерону. Тепер 28-річному спортсмену загрожує дисциплінарне покарання від Британської боксерської ради контролю (BBBofC).

Команда мексиканця вже  підтвердила наявність забороненого препарату та запевнила про повну готовність до співпраці з антидопінговими органами.

"Ми направимо до акредитованої WADA лабораторії повний список добавок і продуктів, які Хайме вживав під час підготовки. Це дозволить з’ясувати, яким чином речовина потрапила до його організмі", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Мунгуя взяв реванш у француза Бруно Сураса (26-1-2, 5 КО). Бій відбувся 4 травня в андеркарді поєдинку Сауля Альвереса та Вільяма Скалла. Тепер цей поєдинок можуть визнати таким, що не відбувся.

Хайме Мунгуя

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