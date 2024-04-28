Ортіс у першому раунді нокаутував Дюлорме

Джерело - Чемпіон.

Американський напівсередньоваговик Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) переміг Томаса Дюлорме (25-6-1, 16 KO) з Пуерто-Ріко в межах вечора боксу в Фресно (США).

Поєдинок завершився у першому раунді, після удару Вірджіла по корпусу Томаса. Дюлорме впав та не зміг продовжити двобій.

🤯 Vergil Ortiz Jr. ends the night with 𝟐𝟏 𝐖𝐈𝐍𝐒...𝟐𝟏 𝑲𝑵𝑶𝑪𝑲 𝑶𝑼𝑻𝑺 🤯#RamirezBarthelemy | #OrtizDulorme | LIVE on DAZN April 27 pic.twitter.com/Ak8Rm1g2tv — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 28, 2024

Свій наступний бій Ортіс проведе проти колишнього чемпіона у першій середній вазі Тимофія Цзю (24-1, 17 КО), який відбудеться 3 серпня у Лос-Анджелесі. Переможець стане обов’язковим претендентом і битиметься проти сильнішого в поєдинку Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) — Ісраїл Мадримов (10-0-1, 7 КО) за титул WBA.

Напередодні Богдан Миронець здобув свою дев'яту перемогу в професійному боксі.