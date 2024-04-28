Ортіс у першому раунді нокаутував Дюлорме

Головне
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 531
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 47
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 6149
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 14725 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 4932
Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида
Вчора 22:29 399
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B
Вчора 21:54 1338
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Вчора 20:12 11158 1
Чепурний вперше став чемпіоном Європи
Вчора 18:30 446 2
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Вчора 17:27 3458
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 384
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 462
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 747
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 766
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 654
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 542
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 693
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 920
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 279
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1395 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 939
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 915
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1277
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 814
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 763

Ортіс у першому раунді нокаутував Дюлорме

Сьогодні 10:36 185 0
Ортіс у першому раунді нокаутував Дюлорме
#Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Американський напівсередньоваговик Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) переміг Томаса Дюлорме (25-6-1, 16 KO) з Пуерто-Ріко в межах вечора боксу в Фресно (США).

Поєдинок завершився у першому раунді, після удару Вірджіла по корпусу Томаса. Дюлорме впав та не зміг продовжити двобій.

Свій наступний бій Ортіс проведе проти колишнього чемпіона у першій середній вазі Тимофія Цзю (24-1, 17 КО), який відбудеться 3 серпня у Лос-Анджелесі. Переможець стане обов’язковим претендентом і битиметься проти сильнішого в поєдинку Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) — Ісраїл Мадримов (10-0-1, 7 КО) за титул WBA.

Напередодні Богдан Миронець здобув свою дев'яту перемогу в професійному боксі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 9408 2
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 11687
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 6149
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи 11158 1
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 13682
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 14725 1
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21956 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65501 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71377
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40300
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340760 9
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99754