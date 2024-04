Ортіс у першому раунді нокаутував Дюлорме

Американський напівсередньоваговик Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) переміг Томаса Дюлорме (25-6-1, 16 KO) з Пуерто-Ріко в межах вечора боксу в Фресно (США).

Поєдинок завершився у першому раунді, після удару Вірджіла по корпусу Томаса. Дюлорме впав та не зміг продовжити двобій.

BRING ON @Tim_Tszyu 😤😤😤@VergilOrtiz gets the first round KO 😮#RamirezBarthelemy | April 27 pic.twitter.com/ZaZKJ7jAib