Кінгз повторили ганебне досягнення професійних ліг США

Лос-Анджелес Кінгз вибув у першому раунді плейоф Національної хокейної ліги від Едмонтон Ойлерз. Це відбувається вже четвертий рік поспіль.

Як повідомляє OptaStats, за всю історію топових професійних ліг США (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ) подібне сталося вдруге.

Перший випадок був також зафіксований в НХЛ. Бостон Брюїнз із чемпіонату 1983/84 чотири роки поспіль у постсезоні зазнавав поразок від Монреаль Канадієнс.

The Kings are the second team in MLB/NBA/NFL/NHL history to be eliminated by the same opponent in the opening round of the playoffs 4 years in a row.



The other was the Bruins, who lost to the Canadiens in the opening round in 1984, 1985, 1986 and 1987. — OptaSTATS (@OptaSTATS) May 2, 2025

Цього року "королі" поступилися 2-4 в серії. Попередні серії також залишилися за "нафтовиками" (2022 – 4-3, 2023 – 4-2, 2024 – 4-1).

Нагадаємо, з результатами ігрового дня в плейоф НХЛ можна ознайомитися ТУТ.