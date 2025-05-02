Кінгз повторили ганебне досягнення професійних ліг США
https://x.com/LAKings/status/1918017512815616090
Лос-Анджелес Кінгз вибув у першому раунді плейоф Національної хокейної ліги від Едмонтон Ойлерз. Це відбувається вже четвертий рік поспіль.
Як повідомляє OptaStats, за всю історію топових професійних ліг США (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ) подібне сталося вдруге.
Перший випадок був також зафіксований в НХЛ. Бостон Брюїнз із чемпіонату 1983/84 чотири роки поспіль у постсезоні зазнавав поразок від Монреаль Канадієнс.
Цього року "королі" поступилися 2-4 в серії. Попередні серії також залишилися за "нафтовиками" (2022 – 4-3, 2023 – 4-2, 2024 – 4-1).
Нагадаємо, з результатами ігрового дня в плейоф НХЛ можна ознайомитися ТУТ.