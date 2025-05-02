Він був на межі життя та смерті, – Юбенк-старший розповів про наслідки бою сина з Бенном

Колишній британський боксер Кріс Юбенк висловився про перемогу свого сина над Конором Бенном та оцінив наслідки бою для здоров'я бійця.

Слова ексчемпіона наводить Talksport.

"Мій син дуже гордий. Його обличчя нагадувало футбольний м'яч, але він ніколи на це не поскаржиться. Він не знає, але він знаходився на межі життя та смерті у лікарні після поєдинку.



Йому на це все одно, але я не хочу ще раз бачити свою дитину у такому стані. Він був у критичному стані", – розповів Юбенк-старший.