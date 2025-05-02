Санон набрав 26 очок у матчі за ВЕФ проти Валмієри Новицького

У третьому матчі півфінальної серії чемпіонату Латвії ВЕФ Рига завдяки 26 очкам Іссуфа Санона здолав Валмієру Ростислава Новицького.

Поєдинок завершився з рахунком 110:95, а троє українських гравців на дві команди провели якісні матчі.

Санон записав на свій рахунок 26 очок, виконав 6 підбирань, одне перехоплення та оформив вісім передач. Його партнер по команді В'ячеслав Бобров за 34 хвилини на паркеті набрав 17 залікових балів, вісім підбирань та стільки ж асистів.

Ростислав Новицький з Валмієри відіграв 25 хвилин, за які встиг закинути 16 очок, зібрав чотири підбирання та віддав дві передачі.

Наразі рахунок у серії складає 2:1 на користь команди Санона та Боброва.

Напередодні ВЕФ з українцями у складі стали чемпіонами Латвійсько-Естонської ліги.