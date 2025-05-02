Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Олімпійську чемпіонку Парижа засмутило порівняння з Міккі Маусом

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 12:24
Олімпійську чемпіонку Парижа засмутило порівняння з Міккі Маусом
Фемке Бол
instagram.com/femke_bol/

Олімпійська чемпіонка Парижа в дисципліні змішана естафета 4х400 м Фемке Бол визнала, що їй було прикро бачити, як її порівнюють з Міккі Маусом.

Про це вона сказала в коментарі для Ad.nl.

Справа в тому, що відразу після тріумфального забігу вона дала флеш-коментар журналістам, а її голос був дуже високим.

"Мені це не сподобалося. Я була дуже рада, що пробігла швидко, і це було для мене набагато важливіше. Також було відчуття, ніби мене висміюють.

Я розумію, що людям це смішно, але зрештою це зовсім не комплімент. Це просто я. Я знаю, що мій голос дуже високий, особливо після забігу", – зізналася спортсменка.

Нідерландська легкоатлетка також заявила, що не планує через це відмовлятися від спілкування зі ЗМІ після забігів.

"Ви берете участь у забігу, і це частина процесу, який ви робите після нього. Це також спосіб поділитися своїм досвідом з людьми.

Я не ходжу на терапію, щоб краще говорити чи щось подібне. Просто так вже є. Якщо люди не хочуть цього чути (її голос – примю), вони можуть вимкнути звук і просто дивитися", – додала Фемке.

25-річна Бол є однією з найкращих легкоатлеток світу. У Парижі вона також стала бронзовою призеркою в індивідуальному забігу на 400 м, а також срібною призеркою в жіночій естафеті. 

Фемке за кар'єру ставала чемпіонкою світу, чемпіонкою світу в приміщенні, має шість золотих медалей чемпіонату Європи. 

У її активі могло бути на одну золоту нагороду ЧС більше, але під час світової першості у жіночій естафеті, ведучи боротьбу з американською спортсменко, вона впала за кілька метрів до фінішу, отримавши лише бронзу.

Символічно, що на Іграх у Парижі її чудова швидкість дозволила обійти саме збірну США.

Читайте також :
Фото Марафон: усе що потрібно знати про найдовший легкоатлетичний забіг
Легка атлетика Олімпійські ігри Фемке Бол

Легка атлетика

Дуже сумую за цим, – Болт висловив жаль щодо свого ранішнього завершення кар'єри
Магучіх ефектними танцями похизувалася оновленням у гардеробі
Магучіх відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу
Загублений в Лас-Вегасі паралімпієць знайшовся
Лондонський марафон побив світовий рекорд за кількістю учасників, які досягли фінішу

Останні новини