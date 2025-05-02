Олімпійську чемпіонку Парижа засмутило порівняння з Міккі Маусом

Олімпійська чемпіонка Парижа в дисципліні змішана естафета 4х400 м Фемке Бол визнала, що їй було прикро бачити, як її порівнюють з Міккі Маусом.

Про це вона сказала в коментарі для Ad.nl.

Справа в тому, що відразу після тріумфального забігу вона дала флеш-коментар журналістам, а її голос був дуже високим.

"Мені це не сподобалося. Я була дуже рада, що пробігла швидко, і це було для мене набагато важливіше. Також було відчуття, ніби мене висміюють. Я розумію, що людям це смішно, але зрештою це зовсім не комплімент. Це просто я. Я знаю, що мій голос дуже високий, особливо після забігу", – зізналася спортсменка.

Нідерландська легкоатлетка також заявила, що не планує через це відмовлятися від спілкування зі ЗМІ після забігів.

"Ви берете участь у забігу, і це частина процесу, який ви робите після нього. Це також спосіб поділитися своїм досвідом з людьми. Я не ходжу на терапію, щоб краще говорити чи щось подібне. Просто так вже є. Якщо люди не хочуть цього чути (її голос – примю), вони можуть вимкнути звук і просто дивитися", – додала Фемке.

25-річна Бол є однією з найкращих легкоатлеток світу. У Парижі вона також стала бронзовою призеркою в індивідуальному забігу на 400 м, а також срібною призеркою в жіночій естафеті.

Фемке за кар'єру ставала чемпіонкою світу, чемпіонкою світу в приміщенні, має шість золотих медалей чемпіонату Європи.

У її активі могло бути на одну золоту нагороду ЧС більше, але під час світової першості у жіночій естафеті, ведучи боротьбу з американською спортсменко, вона впала за кілька метрів до фінішу, отримавши лише бронзу.

Символічно, що на Іграх у Парижі її чудова швидкість дозволила обійти саме збірну США.