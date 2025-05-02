Фанати Атлетика пронесли на матч з МЮ прапори СРСР та терористів "ДНР"

Вболівальники Атлетика з Більбао відзначились ганебним вчинком під час матчу 1/2 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Фанати басків принесли на трибуни прапори СРСР та терористичної організації "ДНР". Наразі реакції ФІФА та УЄФА с приводу поведінки шанувальників "руського міра" наразі немає.

Цікаво, що це не перший випадок, коли вболівальники клубу з Більбао відзначаються таким вчинком. Ще у жовтні 2022 року на матчі з мадридським Атлетико на трибунах "Сан-Мамес" помітили прапори "ДНР" та СРСР, через що тоді працівники арени вивели винуватців за межі стадіону.

Окрім того, у 2014 році під час матчу з донецьким Шахтарем на трибунах можна було побачити банер із надписом "Вставай, Донбас", що був лозунгом проросійських рухів на початку війни на сході України.

Сам матч проти Манчестер Юнайтед Атлетик розгромно програв 0:3, залишившись із примарними шансами на вихід у фінал Ліги Європи.

Раніше підсумки чого матчу підбив головний тренер "манкуніаців" Рубен Аморім.