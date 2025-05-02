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Баварія оголосила про відхід Даєра по завершенню сезону

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 12:06
Баварія оголосила про відхід Даєра по завершенню сезону
Ерік Даєр
ФК Баварія

Захисник мюнхенської Баварії Ерік Даєр залишить клуб наприкінці сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба "Рекордмайстер".

Директор клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.

Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Очікується, що гравець продовжить свою кар'єру у складі титулованого французького клубу.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

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