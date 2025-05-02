Баварія оголосила про відхід Даєра по завершенню сезону
Ерік Даєр
ФК Баварія
Захисник мюнхенської Баварії Ерік Даєр залишить клуб наприкінці сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба "Рекордмайстер".
Директор клубу Крістофер Фройнд зазначив у своєму коментарі, що Баварія вела переговори з Даєром щодо пролонгації контракту, проте сам 31-річний футболіст вирішив залишити клуб вільним агентом.
Нагадаємо, Даєр приєднався о мюнхенців влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Очікується, що гравець продовжить свою кар'єру у складі титулованого французького клубу.
Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.