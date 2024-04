Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Захожий (19-0, 15 КО) у межах вечора боксу в Німеччині достроково переміг місцевого бійця Граніта Шала (15-1, 5 КО).

Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді. Захожий завоював вакантний титул EBU у суперважкій вазі.

Oleksandr Zakhozhyi (19-0) 🇺🇦 defeats Granit Shala (15-1) 🇩🇪🇦🇱 by KO in round 2 and becomes the new European heavyweight champion in Berlin, Germany pic.twitter.com/nG4vPCAyAP