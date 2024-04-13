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Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі

Вчора 23:28 116 0
Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі
#Олександр Захожий

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Захожий (19-0, 15 КО) у межах вечора боксу в Німеччині достроково переміг місцевого бійця Граніта Шала (15-1, 5 КО).

Шала не зміг продовжувати бій після другого нокдауну в другому раунді. Захожий завоював вакантний титул EBU у суперважкій вазі.

Напередодні британець Джо Джойс (15-2, 14 КО) в останній момент  відмовився від поєдинку за пояс EBU. Титул став вакантним після того, як його звільнив Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, Захожий останній бій провів у березні 2023-го, коли нокаутував досвідченого німця Мухаммеда Алі Дурмаза (32–34, 30 КО).

Відзначимо, що український боксер у жовтні допомагав Френсісу Нганну готуватися до бою проти Тайсона Ф’юрі.

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