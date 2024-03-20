Дюбуа та Хргович домовились про бій

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) наступний бій проведе проти обов'язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича (17-0, 14 KO).

Про це повідомив тренер хорвата Ронні Шілдс.

Бій відбудеться 1 червня в Саудівській Аравії.

Очікується, що вечір боксу очолить поєдинок Дмитро Бівол – Артур Бетербієв.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки проведи 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.