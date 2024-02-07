Лопес і Ортіс показали однакову вагу напередодні бою

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес та Джемейн Ортіс пройшли церемонію зважування.
Обидва бійці показали однакову вагу - 63,3 кг. Поєдинок відбудеться 8 лютого у Лас-Вегасі.
ON VEGAS' BIGGEST WEEK.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 7, 2024
A CHAMPIONSHIP BOUT AWAITS 🏆#TeofimoOrtiz | THU 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/vlYmpkfhuL
Раніше став відомий гонорар Лопеса за бій з Ортісом.
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