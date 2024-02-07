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Лопес і Ортіс показали однакову вагу напередодні бою

Поєдинок відбудеться 8 лютого
Вчора 23:37 202 0
Лопес і Ортіс показали однакову вагу напередодні бою
#Теофімо Лопес, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес та Джемейн Ортіс пройшли церемонію зважування.

Обидва бійці показали однакову вагу - 63,3 кг. Поєдинок відбудеться 8 лютого у Лас-Вегасі.

Раніше став відомий гонорар Лопеса за бій з Ортісом.

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