Не грав з вересня минулого року: футболіст Олександрії повернувся до індивідуальних тренувань
Артем Шулянський
ФК Олександрія
Півзахисник Олександрії Артем Шулянський, який раніше був змушений перенести операцію на коліні, вперше з вересня минулого року повернувся до індивідуальних тренувань на футбольному полі.
Про це повідомила клубна пресслужба.
"Попереду ще тривалий час відновлення. Чекаємо на повернення, Шуля", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 24-річний Шулянський у цьому сезоні встиг провести 5 матчів за Олександрію, відзначившись однією результативною передачею.
Він приєднався до команди влітку 2022 року з Динамо.
Нагадаємо, Олександрія залишається єдиним клубом УПЛ, який ще має реальні шанси поборотися за чемпіонство. Наразі у команди Руслана Ротаня 60 очок та друге місце. Відставання від лідируючого Динамо складає 4 бали.