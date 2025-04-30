Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Не грав з вересня минулого року: футболіст Олександрії повернувся до індивідуальних тренувань

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 16:17
Не грав з вересня минулого року: футболіст Олександрії повернувся до індивідуальних тренувань
Артем Шулянський
ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Артем Шулянський, який раніше був змушений перенести операцію на коліні, вперше з вересня минулого року повернувся до індивідуальних тренувань на футбольному полі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Попереду ще тривалий час відновлення. Чекаємо на повернення, Шуля", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24-річний Шулянський у цьому сезоні встиг провести 5 матчів за Олександрію, відзначившись однією результативною передачею.

Він приєднався до команди влітку 2022 року з Динамо.

Нагадаємо, Олександрія залишається єдиним клубом УПЛ, який ще має реальні шанси поборотися за чемпіонство. Наразі у команди Руслана Ротаня 60 очок та друге місце. Відставання від лідируючого Динамо складає 4 бали.

Динамо Київ Олександрія Чемпіонат України, УПЛ

Динамо Київ

Визначено час початку фінального матчу Кубку України
Пономаренко розділив звання найкращого бомбардира Юнацької Ліги УЄФА
У десятці найкращих у Європі: Федорчук –про перспективного українського форварда
Там мало бути 6:2, а не 2:2: Леоненко – про дербі Шахтаря з Динамо
Срна: Треба поважати сезон Динамо, цього року воно заслужило стати чемпіоном

Останні новини