Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) та ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) близькі до підписання контракту на бій.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій відбудеться у квітні або травні в Австралії.

На кону буде вакантний титул IBF у легкій вазі, який звільнив Девін Хейні.

Vasiliy Lomachenko and George Kambosos are in the process of finalizing a deal for the vacant IBF lightweight title in April/May in Australia, sources tell ESPN.



Loma and Kambosos were slated to meet last year before Loma elected to remain in war-torn Ukraine. pic.twitter.com/o1j1Sx8FgH