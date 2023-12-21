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Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF

Бій відбудеться у квітні або травні
Сьогодні 08:52 238 0
Ломаченко та Камбосос близькі до угоди щодо бою за вакантний титул IBF
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) та ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) близькі до підписання контракту на бій.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій відбудеться у квітні або травні в Австралії.

На кону буде вакантний титул IBF у легкій вазі, який звільнив Девін Хейні.

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