Чернігів розгромив Металург у першому матчі плейоф за право зіграти у Першій лізі
У неділю, 8 червня, відбувся перший матч плейоф за право зіграти у Першій лізі сезону 2025/26, в якому Чернігів розгромив Металург.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Господарі поля двічі забили у першому таймі, а третій гол провели під завершення зустрічі, коли суперник залишився у меншості через червону картку.
Матч-відповідь відбудеться 12 червня в Запоріжжі.
Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
Перехідні матчі, 8 червня
Чернігів – Металург 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 15 Шалфєєв, 2:0 – 43 Безгубченко, 3:0 – 81 Романченко
Вилучення: 81 – Костюченко (друга жовта картка)
Нагадаємо, Чернігів мав грати перехідні поєдинки проти другої команди Руха, однак клуб знявся зі змагань.
Чернігів за підсумками сезону 2024/25 посів друге місце у групі В Другої ліги, Металург фінішував 14-м у Першій Лізі.