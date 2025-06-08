Чернігів розгромив Металург у першому матчі плейоф за право зіграти у Першій лізі

У неділю, 8 червня, відбувся перший матч плейоф за право зіграти у Першій лізі сезону 2025/26, в якому Чернігів розгромив Металург.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Господарі поля двічі забили у першому таймі, а третій гол провели під завершення зустрічі, коли суперник залишився у меншості через червону картку.

Матч-відповідь відбудеться 12 червня в Запоріжжі.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

Перехідні матчі, 8 червня

Чернігів – Металург 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Шалфєєв, 2:0 – 43 Безгубченко, 3:0 – 81 Романченко

Вилучення: 81 – Костюченко (друга жовта картка)

Нагадаємо, Чернігів мав грати перехідні поєдинки проти другої команди Руха, однак клуб знявся зі змагань.

Чернігів за підсумками сезону 2024/25 посів друге місце у групі В Другої ліги, Металург фінішував 14-м у Першій Лізі.