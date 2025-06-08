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Нам надерли зад: Зінченко – про поразку від збірної Канади

Олександр Булава — 8 червня 2025, 14:58
Нам надерли зад: Зінченко – про поразку від збірної Канади
УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вважає, що Канада повністю переграла національну команду на турнірі Canadian Shield.

Про це гравець розповів у коментарі після матчу.

"Це була дуже важлива для нас гра в усіх аспектах. Звісно, ми з тренерським штабом проведемо аналіз наших помилок, однак для мене добре, що це сталося на товариському турнірі, а не під час кваліфікації на чемпіонат світу.

Ми зробили багато помилок, не лише технічних. Ми не можемо грати без бажання, нам відверто надерли зад. Вибачте за такий вислів, але саме так і було впродовж усіх 90 хвилин на полі", – розповів Зінченко.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".

Збірна України з футболу Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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