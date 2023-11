Дюбуа отримав бій з Міллером через відмову Чісори

Дерек Чісора (34-13, 23 КО) міг стати наступним суперником Джаррелла Міллера (26-0-1, 22 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Про це Чісора розповів порталу EverythingBoxing.

Він відхилив пропозицію саудівських організаторів. Саме тому з Міллером битиметься саме Дюбуа, а не Дерек.

Масштабний вечір боксу в Саудівській Аравії відбудеться 23 грудня.

‼️ Derek Chisora has revealed that he was supposed to be facing Jarrell Miller on the Dec 23 Saudi card but he rejected the final offer made by the Saudis and that's why Daniel Dubois got the Miller fight instead.