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Дюбуа отримав бій з Міллером через відмову Чісори

Він відхилив пропозицію саудівських організаторів
Сьогодні 21:22 227 0
Дюбуа отримав бій з Міллером через відмову Чісори
#Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Дерек Чісора (34-13, 23 КО) міг стати наступним суперником Джаррелла Міллера (26-0-1, 22 КО) на вечорі боксу в Саудівській Аравії.

Про це Чісора розповів порталу EverythingBoxing.

Він відхилив пропозицію саудівських організаторів. Саме тому з Міллером битиметься саме Дюбуа, а не Дерек.

Масштабний вечір боксу в Саудівській Аравії відбудеться 23 грудня.

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