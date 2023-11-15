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Джошуа проведе бій з Валліном, Вайлдер – з Паркером у Саудівській Аравії

Сьогодні 20:25 128 0
Джошуа проведе бій з Валліном, Вайлдер – з Паркером у Саудівській Аравії
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

23 грудня у Саудівській Аравії відбудеться масштабний вечір боксу.

Про це повідомляє DAZN.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) проведе бій зі шведським боксером надважкої ваги Отто Валліном (26-1, 14 KO).

Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) зустрінеться з Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) вийде на ринг з Джарреллом Міллером (26-0-1, 22 КО).

Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол (21-0, 11 КО) проведе поєдинок з Ліндоном Артуром (23-1, 16 КО).

Обов'язковий претендент на титул IBF Філіп Хргович (16-0, 13 KO) провести бій з Марком де Морі (41-2-2, 36 KO).

Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (23-0, 18 КО) зустрінеться з Елісом Зорро (17-0, 17 КО).

Росіянин Арсланбек Махмудов (18-0) проведе бій з Агітом Кабаєлом (23-0, 15 КО) у надважкій вазі.

Френк Санчес (23-0, 16 КО) зустрінеться з Джуніуром Фа (20-2, 11 КО) у надважкій вазі.

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