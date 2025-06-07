Нападниця збірної України продовжить кар'єру в грецькому клубі

Нападниця збірної України Валерія Нудьга продовжить кар'єру в грецькому клубі Заон.

Про це пише портал Volleyball.ua.

Команда з міста Кіфісія наприкінці минулого сезону підвищилася у класі та вийшла до головної волейбольної ліги Греції.

22-річна догравальниця раніше виступала за турецькі клуби Беледієспор (2024/25), Айдин (2023/24), Bolu Bld (2023/24), а також грала у Маккабі, Ізраїль (2022/23), Аланті (2021/22), польській Політехніці (2019-2021) та Новаторі (2018/19).

Зараз Нудьга знаходиться у Португалії разом із національною збірною України на матчах Золотої Євроліги-2025.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, збірна України у трьох сетах переграла Словенію, здобувши свою четверту поспіль перемогу на турнірі.