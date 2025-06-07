Олександрія визначилася з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій

Олександрія визначилася з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

За інформацією польського журналіста Пьотра Шльонки, віцечемпіон України планує приймати поєдинки Ліги конференцій на стадіоні "GKS Катовіце" у Польщі.

Це домашня арена місцевого клубу Катовіце, який грає в елітному дивізіоні польського чемпіонату. Вона вміщує 9690 глядачів.

Раніше з ареною на єврокубкові матчі визначилося Полісся, яке гратиме домашні поєдинки в Словаччині.

Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня