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Олександрія визначилася з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 20:44
Олександрія визначилася з місцем проведення домашніх матчів Ліги конференцій
GKS Katowice
sportowefakty.wp.pl

Олександрія визначилася з місцем проведення номінально домашніх матчів у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

За інформацією польського журналіста Пьотра Шльонки, віцечемпіон України планує приймати поєдинки Ліги конференцій на стадіоні "GKS Катовіце" у Польщі.

Це домашня арена місцевого клубу Катовіце, який грає в елітному дивізіоні польського чемпіонату. Вона вміщує 9690 глядачів.

Раніше з ареною на єврокубкові матчі визначилося Полісся, яке гратиме домашні поєдинки в Словаччині.

Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня

Ліга конференцій Олександрія

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