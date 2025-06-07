Жіноча збірна України розібралась зі Словенією у Золотій Євролізі-2025

Жіноча збірна України з волейболу здобула четверту поспіль перемогу на Золотій Євролізі-2025.

У 4 турі українки переграли команду Словенії. Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Напруженою була боротьба у першому та третьому сетах, де "синьо-жовті" наприкінці змогли дотиснути суперниць.

Золота Євроліга, жінки

4 тур, 7 червня

Словенія – Україна 0:3 (23:25, 16:25, 22:25)

Після чотирьох турів збірна України залишається єдиною командою, яка йде без поразок. Наразі українки посідають перше місце у турнірній таблиці групового етапу. Наступний матч відбудеться 13 червня проти команди Швеції.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, що наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.