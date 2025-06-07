Збірна Англії з голом Кейна обіграла Андорру в кваліфікації чемпіонату світу 2026

Сьогодні, 7 червня, відбулося матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Англії з голом Гаррі Кейна на виїзді мінімально перемогла команду Андорри (1:0). Для англійського нападника – це 450-й гол у професійній кар'єрі.

Чемпіонат світу 2026 – кваліфікація

3 тур, 7 червня

Група Н

Боснія і Герцеговина – Сан-Марино 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Джеко

21:45 Австрія – Румунія

Група К

Андорра – Англія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 50 Кейн

21:45 Албанія – Сербія

Група G

Мальта – Литва 0:0

21:45 Фінляндія – Нідерланди

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, збірна України зіграє проти Канади на турнірі Canadian Shield. Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.