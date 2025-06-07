Україна визначилася зі стартовим складом на матч проти Канади

Збірна України з футболу проведе поєдинок із Канадою в межах товариського турніру Canadian Shield. Головний тренер команди Сергій Ребров визначився зі стартовим складом на матч.

Про це повідомляє УАФ.

Україна: Трубін – Матвієнко, Бондар, Забарний, Тимчик, Калюжний, Зінченко, Шапаренко, Судаков, Циганков, Яремчук.

Зустріч відбудеться у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом. Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу. Відбір на ЧС-2026 в Європі стартуватиме 21 березня 2025 року.

Однак для України він розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.