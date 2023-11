Джошуа готовий провести бій з Нганну цього року

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий провести бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

🗣️ "I've reached out to @francis_ngannou's team today." - @EddieHearn.



Could you see #JoshuaNgannou happening? pic.twitter.com/Hz1qAX2QGt