Джошуа готовий провести бій з Нганну цього року

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа готовий провести бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Ми б провели цей бій 23 грудня. Без проблем. Ми все одно розглядаємо цю дату для Джошуа. Тому, можливо, я звернуся до його команди і просто скажу: "Слухайте, якщо вам потрібен суперник для Френсіса Нганну, Ей Джей готовий на 23 грудня". Не проблема взагалі. Наш план перед минулою суботою полягав у тому, щоб провести бій у грудні чи січні та битися з Деонтеєм Вайлдером.

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Ми й досі це плануємо. Але сьогодні я звернувся до команди Нганну, щоб просто сказати: "Якщо ми входимо у ваші плани, дайте мені знати. Якщо ні, не турбуйтеся про це, ми просто продовжимо робити те, що планували". Я навіть не говорив з Ей Джеєм про бій з Нганну. Але моя порада — прийняти його одразу ж", - сказав Гірн.