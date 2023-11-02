Гірн хоче влаштувати бій Джошуа - Ф'юрі

Чемпіону WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі необхідно побитися проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Я говорю вам, і я говорю це всім своїм серцем, а тепер ще й мозком: Ентоні Джошуа переможе Тайсона Ф'юрі будь-якого дня тижня, він нокаутує його, що у того іскри посипляться.

Ми всі все бачили в суботу ввечері, ми знаємо слабкі місця: це (показує на голову) і це (показує на підборіддя) вже не ті, що були раніше.

Влаштуйте бій Ей Джея проти Ф'юрі. Ви повинні влаштувати бій Ей Джея, він не може піти з боксу, не побившись з Ентоні Джошуа. (Звертаючись до Ф’юрі) Але він зробить всю роботу за тебе, тому що відправить тебе на спочинок, я тобі це обіцяю", - відзначив Гірн.