Бій Усика з Ф'юрі перенесли

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) перенесли на лютий.

Про це повідомив Майк Коппінджер у Twitter.

Бій відбудеться в лютому наступного року. Точна дата протистояння невідома, а сам бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof