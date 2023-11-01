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Бій Усика з Ф'юрі перенесли

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком перенесли на кілька місяців.
Сьогодні 08:08 778 0
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) з володарем титулу WBC Тайсоном Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) перенесли на лютий.

Про це повідомив Майк Коппінджер у Twitter.

Бій відбудеться в лютому наступного року. Точна дата протистояння невідома, а сам бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

"Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик поборються за звання безперечного чемпіона в суперважкій вазі в лютому в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомляють джерела ESPN.

Важливо: Усик: Ми маємо контракт на бій з Ф'юрі

Бій був запланований на 23-е грудня, перш ніж Ф'юрі здобув набагато складнішу, ніж очікувалося, перемогу над Френсісом Нганну. Після цього бою у Ф'юрі два розсічення", - написав Коппінджер.

Раніше Усик та Ф’юрі провели битву поглядів після бою Тайсона з Нганну.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

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