Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) і Френсіс Нганну пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Тайсон Ф’юрі - 125,6 кг

Френсіс Нганну - 123,4 кг

SOMEBODY IS GOING TO SLEEP.#FuryNgannou | https://t.co/2heUqaYy86 pic.twitter.com/LqfnU2dSey