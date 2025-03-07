Емполі – Рома: де дивитися матч Довбика проти Коваленка в Серії А

Артем Довбик з Ромою завітає до Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, у матчі 28 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 9 березня, на стадіоні "Стадіо Карло Кастеллані" в Емполі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд футболу буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Підопічні Клаудіо Раньєрі перед цією грою посідають 8 сходинку в турнірній таблиці. У "вовків" 43 очка за 20 матчів. Рома 11 матчів поспіль не програє в Серії А. Напередодні команда виграла в Атлетика з Більбао у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Емполі навпаки, наразі перебуває в зоні вильоту. В команди 22 бали та 18 місце з 20. Востаннє команда перемагала в чемпіонаті 13 поєдинків тому.