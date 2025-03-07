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Ще один українець виступить на турнірі WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Микола Дендак — 7 березня 2025, 21:32
Ще один українець виступить на турнірі WBC Grand Prix в Ер-Ріяді
Цотне Рогава
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Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) виступить на турнірі WBC Grand Prix, який проходитиме у саудівському Ер-Ріяді.

Про це він повідомив у себе в соцмережах.

"Мене відібрали для участі на WBC Grand Prix. Поїхали", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що окрім Рогави, на турнірі змагатимуться ще 8 українців. Віталій Стальченко, ⁠Павло Юськів та Дмитро Ловчинський виступлять в хевівейті. Максим Молодан та Петро Фролов – в мідлвейті. Данило Лозан в супер лайтвейті, ⁠Олександр Соломенніков та Ігор Семончук у фезервейті.

В турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.

Фролов Олександр Соломенніков Дмитро Ловчинський Цотне Рогава Данило Лозан WBC Grand Prix Віталій Стальченко Павло Юськів Максим Молодан Ігор Семончук

Віталій Стальченко

Стали відомі гонорари WBC Grand Prix в Ер-Ріяді, де виступить 8 українських боксерів

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