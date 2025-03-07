Ще один українець виступить на турнірі WBC Grand Prix в Ер-Ріяді

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) виступить на турнірі WBC Grand Prix, який проходитиме у саудівському Ер-Ріяді.

Про це він повідомив у себе в соцмережах.

"Мене відібрали для участі на WBC Grand Prix. Поїхали", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що окрім Рогави, на турнірі змагатимуться ще 8 українців. Віталій Стальченко, ⁠Павло Юськів та Дмитро Ловчинський виступлять в хевівейті. Максим Молодан та Петро Фролов – в мідлвейті. Данило Лозан в супер лайтвейті, ⁠Олександр Соломенніков та Ігор Семончук у фезервейті.

В турнірі візьмуть участь боксери із 41 країни світу, які будуть змагатися в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийде 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.