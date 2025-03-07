Дуже емоційне рішення: Поздєєв – про звільнення з Колоса

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв відреагував на інформацію, що президент клубу Андрій Засуха звільнив його і весь тренерський штаб.

Про це фахівець розповів у коментарі "Українському футболу".

"Президента тут зараз не має. Але Віталій Шалімов нам вже подякували за роботу. Мій тренерський штаб залишає Колос. Напевно, у керівництва клубу вже є якісь варіанти і найближчими днями повинні представити новий тренерський штаб. Поки у команди немає розкладу, самі футболісти не розуміють, яка ситуація. Завтра в них вихідний, а далі ніхто нічого не знає. Ситуації з менеджерами не знаю. Я зайшов, почув те, що почув і пішов. Все. Це було якесь дуже емоційне рішення", – розповів тренер.

Також фахівець сумнівається, що президент клубу Андрій Засуха зможе змінити своє рішення.

"Чи може президент завтра передумає звільняти тренерський штаб? Ні, я на таке не розраховую. Я думаю, з кимось є вже домовленості, хто буде працювати. Хто буде готувати команду до матчу з ЛНЗ? Цього я не знаю. Скоріше за все, новий тренер. З черкаським колективом гра буде у наступну неділю, і до цього часу, напевно, щось вирішать", – розповів Поздєєв.

Для ковалівського клубу поразка від Олександрії стала третьою поспіль, команда з 18 очками залишилася на 12-й позиції. Стільки ж очок в Оболоні, яка перебуває в зоні перехідних матчів (13 сходинка).

Нагадаємо, раніше київське Динамо підписало лідера Колоса Лучкевича. Сторони підписали короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента.