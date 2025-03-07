Він знову його переграє: Кемпбелл назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Колишній шотландський боксер надважкої ваги Нік Кемпбелл вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) фаворитом у потенційному поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Seconds Out.

"Ставити проти Усика – нерозумно. Дюбуа значно покращився під керівництвом Дона Чарльза. Для Усика це буде набагато складніший бій, але він уже довів, що є великим боксером. Хоча Дюбуа і зможе більше пресингувати, я все ж вважаю, що Усик переграє його тактично і досягне бажаного результату. Якщо Даніель влучить, він може серйозно потрясти українця. З часу першого бою він сильно змінився, але Усик виступає на такому рівні, де потрібно доводити справу до кінця. І якщо знадобиться, він знову зможе додати обертів проти Дюбуа. Тому я вважаю, що Усик його переграє і зробить свою роботу", – сказав Кемпбел.

Нагадаємо, перший бій між ними відбувся у серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик зумів нокаутувати британця в 9 раунді.

Напередодні Даніель знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.