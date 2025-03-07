Бущан пропустив гол від Роналду в матчі чемпіонату Саудівської Аравії

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан пропустив гол від Кріштіану Роналду в матчі 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Насра.

Зірковий нападник забив українцю на останніх секундах компенсованого часу до першого тайму. Португалець отримав м'яч у штрафному майданчику Аль-Шабаба та з гострого кута прошив ворота.

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RONALDO SCORES A GOLAZO BUT MF CANCELLED IT WTFFF pic.twitter.com/dXmPgqtxFb — fan (@NoodleHairCR7) March 7, 2025

Цей гол вивів Аль-Наср вперед у зустрічі, зробивши рахунок 2:1. Для Бущана це шостий матч за новий клуб, тепер у нього 12 пропущених голів.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що футболістам Аль-Шабаба не платять зарплату вже три місяці.