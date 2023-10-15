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Цзю здолав Мендосу та захистив титул WBO

Бій тривав усі 12 раундів
Сьогодні 08:39 161 0
Цзю здолав Мендосу та захистив титул WBO

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у першій середній вазі Тім Цзю (24-0, 17 КО) переміг Браяна Мендосу (22-3, 16 KO) і захистив свій пояс.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-111 та 117-111.

Поєдинок відбувався у Бродбічі, Австралія.

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