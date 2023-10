Цзю здолав Мендосу та захистив титул WBO

Чемпіон WBO у першій середній вазі Тім Цзю (24-0, 17 КО) переміг Браяна Мендосу (22-3, 16 KO) і захистив свій пояс.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-111 та 117-111.

Поєдинок відбувався у Бродбічі, Австралія.

.@Tim_Tszyu defends his WBO title and remains undefeated, going to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. #TszyuMendoza pic.twitter.com/UJg5f6WS9a