Цзю здолав Мендосу та захистив титул WBO

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBO у першій середній вазі Тім Цзю (24-0, 17 КО) переміг Браяна Мендосу (22-3, 16 KO) і захистив свій пояс.
Бій тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-111 та 117-111.
Поєдинок відбувався у Бродбічі, Австралія.
.@Tim_Tszyu defends his WBO title and remains undefeated, going to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. #TszyuMendoza pic.twitter.com/UJg5f6WS9a— Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 15, 2023
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