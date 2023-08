Усик - Дюбуа: суддівсьвкі записки бою

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) домінував у бою проти володаря пояса WBA World Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це стало відомо після публікування суддівських записок поєдинку.

Усі три судді віддавали перевагу українцю - 78-73, 79-72, 79-72.

Scorecard from #UsykDubois. Usyk was up 79-72, 79-72, 78-73 at time of the KO. #boxing pic.twitter.com/n7TQm5NyUy