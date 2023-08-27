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Усик - Дюбуа: суддівсьвкі записки бою

Усі три судді віддавали перевагу українцю
Сьогодні 08:45 262 0
Усик - Дюбуа: суддівсьвкі записки бою
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) домінував у бою проти володаря пояса WBA World Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це стало відомо після публікування суддівських записок поєдинку.

Усі три судді віддавали перевагу українцю - 78-73, 79-72, 79-72.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

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