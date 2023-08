Українець Андрій Руденко (35-6, 21 КО) і проспект надважкої ваги Джаред Андерсон (15-0-0, 14 КО) пройшли процедуру зважування.

Вага Руденка склала 110,8 кг, Джареда Андерсона - 108,6

Бій відбудеться 26 серпня у США.

A look at the numbers 📊#AndersonRudenko | TOMORROW 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/nESh7W3mjm