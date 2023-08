Фінський боксер Роберт Геленіус (32-4, 21 КО) переміг співвітчизника Міку Міелонена (6-1, 6 KO).

Геленіус здобув перемогу над Міелоненом технічним нокаутом у третьому раунді.

Це був перший бій Роберта після поразки від Деонтея Вайлдера в жовтні минулого року.

Поєдинок відбувся у фінському місті Савонлінна.

