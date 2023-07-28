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Кроуфорд виграв жеребкування права вибору, хто другим виходитиме у ринг

Бій відбудеться в ніч на 30 липня.
Сьогодні 11:28 201 0
Кроуфорд виграв жеребкування права вибору, хто другим виходитиме у ринг
#Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) та чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) провели жеребкування за отримання права обирати, хто першим та другим вийде в ринг.

Про це повідомляє Ден Рафаел.

Для проведення жеребкування на сцену вийшов колишній чемпіон світу Майк Тайсон. Кроуфорд обрав сторону "орел" на монетці, Спенс - "решку". Жереб виграв Теренс, який обиратиме, хто яким вийде в ринг.

Ймовірно, Кроуфорд обере вихід другим в ринг. Першим зазвичай виходять претенденти, другим - чемпіони. Але в цьому поєдинку обидва боксери є чемпіонами, вони битимуться за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Бій відбудеться в ніч на 30 липня.

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