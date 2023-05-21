Відмінна робота суддів у дуже близькому бою, - експерт про бій Ломаченко - Хейні

Василь Ломаченко (17-3-0, 11 КО) поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні (30-0-0, 15 КО).

Провідний американський аналітик і експерт боксу Майк Коппінджер погодився з рішенням суддів.

"Девін Хейні зберіг свій титул абсолютного чемпіона в легкій вазі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Відмінна робота суддів у дуже близькому бою. Ви маєте рахувати удари по корпусу. Бій заслуговує на реванш", - підсумував Коппінджер.