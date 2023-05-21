Відмінна робота суддів у дуже близькому бою, - експерт про бій Ломаченко - Хейні

Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко (17-3-0, 11 КО) поступився в бою за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні (30-0-0, 15 КО).
Провідний американський аналітик і експерт боксу Майк Коппінджер погодився з рішенням суддів.
"Девін Хейні зберіг свій титул абсолютного чемпіона в легкій вазі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Відмінна робота суддів у дуже близькому бою. Ви маєте рахувати удари по корпусу. Бій заслуговує на реванш", - підсумував Коппінджер.
Devin Haney retains his undisputed lightweight championship via unanimous decision: 116-112, 115-113 and 115-113. Excellent job by the judges in a really close fight. You have to score body shots. Fight warrants a rematch. #HaneyLoma pic.twitter.com/h1qUjzVSfU— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) May 21, 2023
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