Реал переграв Барселону, Жальгіріс покарав Црвену Звезду за провокації у 27 турі Євроліги

Після перерви на матчі збірних повернулася баскетбольна Євроліга. 27 лютого відбулося 5 матчів у межах 27 туру.

Найцікавіше протистояння було між Реалом та Барселоною. Обидва клуби проводять сезон не найкращим чином, ведучи боротьбу за плейоф. На своєму паркеті "бланкос" зуміли здобути важливу для себе перемогу з рахунком 96:91.

Не менш цікавою вийшла гра в Белграді. Вболівальники Црвени Звєзди перед матчем вивісили на трибунах прапор РФ, а також включали пісні російською мовою. Напевно, Жальгірісу це тільки додало мотивації – гра завершилася тріумфом литовців 86:80.

Продовжується казка Парижа. Новачок Євроліги вдома здолав мюнхенську Баварію. Домашню вікторію записав собі на рахунок і Мілан, який був сильніше за Монако.

Головною сенсацією дня стала поразка турецького Фенербахче в грі з Маккабі.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

27 лютого, 27–й тур

Црвена Звезда – Жальгіріс 80:86 (22:23, 21:21, 17:23, 20:19)

Париж – Баварія 93:88 (23:15, 24:23, 24:30, 22:20)

Мілан – Монако 86:80 (18:19, 31:23, 19:19, 18:19)

Реал – Барселона 96:91 (23:25, 17:18, 30:24, 26:24)

Маккабі – Фенербахче 94:76 (25:21, 16:25, 31:17, 22:13)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, українець Максим Шульга потрапив до списку претендентів на вибір на драфті НБА–2025.