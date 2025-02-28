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Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації за расизм

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 07:35
Моурінью отримав чотири матчі дискваліфікації за расизм
Жозе Моурінью
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Федерація футболу Туреччини дискваліфікувала головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью за расизм у бік арбітрів.

Про це повідомляє The Independent.

Фахівець змушений буде пропустити чотири матчі за участю своєї команди. Окрім того, Моурінью має сплатити штраф у 35 тисяч фунтів стерлінгів.

Річ у тому, що за підсумками матчу з Галатасараєм, наставник заявив, що "запасні гравці суперника стрибали, немов мавпи".

Окрім того, у федерації заявили про образливі висловлювання Моурінью на адресу четвертого арбітра поєдинку.

Після цього Галатасарай виступив із заявою, в якій звинуватив португальця в расизмі стосовно турецьких суддів.

Нагадаємо, сам матч завершився внічию з рахунком 0:0.

За підсумками 24 туру Фенербахче розмістився на другому місці у турнірній таблиці турецької Суперліги, набравши 58 очок. Перше місце посідає Галатасарай, який має у своєму активі 64 залікові бали.

Раніше повідомлялось, що "канарки" готові запропонувати своєму зірковому нападнику новий контракт.

Галатасарай Фенербахче Жозе Моурінью Чемпіонат Туреччини, Суперліга

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