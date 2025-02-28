Другий гол Олександрії у ворота Зорі було забито з порушенням правил, – Ріццолі

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі підтвердив, що переможний гол Олександрії у ворота Зорі в матчі 18 туру УПЛ, було забито з порушенням правил.

Про це фахівець розповів пресслужбі асоціації.

"Мишньов атакує Башича ззаду, ставлячи свою ліву ногу перед правою ногою суперника, створюючи контакт та роблячи таким чином йому підніжку, а також штовхаючи його лівою рукою в спину.

На полі здається, що Мишньов грав у м’яч, тому боротьба здається правильною, але на відео видно, що Дмитро не грав у м’яч. Тому ця боротьба є порушенням – підніжка", – сказав Ріццолі.

Зазначимо, що окрім забитого голу, арбітр матчу вирішив не призначати пенальті у ворота Олександрії на 67-й хвилині матчу. Це рішення розкритикував головний тренер луганців Младен Бартулович.

Раніше повідомлялось, що КДК УАФ наклав штраф на луганський клуб.