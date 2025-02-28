Арсенал склав шорт-лист з кандидатів на посаду спортивного директора
Лондонський Арсенал завершив складання шорт-листа з претендентів на посаду спортивного директора команди.
Про це повідомляє The Athletic.
Одним з кандидатів на призначення є ексдиректор Манчестер Юнайтед та Ньюкасла Ден Ешворт, якого було звільнено зі стану "манкуніанців" у грудні.
Окрім того, посаду можуть обійняти Андреа Берта, який працював у Атлетико до кінця 2024 року, Роберто Олабе (все ще працює у Реал Сосьєдаді) та Тьяго Скуро (Монако).
Також клуб розглядає можливість залишити свого тимчасового директора Джейсона Айто, який замінив Еду Гаспара у листопаді 2024 року.
Очікується, що рішення стосовно майбутнього спортивного директора буде ухвалено не пізніше кінця березня.
Раніше повідомлялась сума, яку Манчестер Юнайтед сплатив Ешворту та тен Гагу через звільнення.