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Арсенал склав шорт-лист з кандидатів на посаду спортивного директора

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 07:50
Арсенал склав шорт-лист з кандидатів на посаду спортивного директора
Мікель Артета
ФК Арсенал

Лондонський Арсенал завершив складання шорт-листа з претендентів на посаду спортивного директора команди.

Про це повідомляє The Athletic.

Одним з кандидатів на призначення є ексдиректор Манчестер Юнайтед та Ньюкасла Ден Ешворт, якого було звільнено зі стану "манкуніанців" у грудні.

Окрім того, посаду можуть обійняти Андреа Берта, який працював у Атлетико до кінця 2024 року, Роберто Олабе (все ще працює у Реал Сосьєдаді) та Тьяго Скуро (Монако).

Також клуб розглядає можливість залишити свого тимчасового директора Джейсона Айто, який замінив Еду Гаспара у листопаді 2024 року.

Очікується, що рішення стосовно майбутнього спортивного директора буде ухвалено не пізніше кінця березня.

Раніше повідомлялась сума, яку Манчестер Юнайтед сплатив Ешворту та тен Гагу через звільнення.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал Лондон Ден Ешворт

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