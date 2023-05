Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО), який відновив кар'єру після трирічної перерви, здобув другу перемогу після повернення в ринг.

Українець здолав латвійця Річарда Болотнікса (19-7-1) 8 ДО).

У шостому раунді Гвоздик почав працювати активніше та зумів достроково завершити поєдинок. Українець почав вкладатися в удари, зміг приголомшити суперника та кинувся добивати. Болотнікс опустився на коліно, все ж піднявся, але не переконав рефері, що готовий продовжувати, після чого той вирішив зупинити бій.

Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді. Для українського боксера ця перемога стала 19-ю на професійному ринзі та 15-ю достроковою.

Десятираундовий поєдинок відбувся на арені Akron Stadium у мексиканському місті Гвадалахара в андеркарді бою Сауль Альварес - Джон Райдер.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn