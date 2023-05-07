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Гвоздик здобув дострокову перемогу над Болотніксом

Сьогодні 08:24 324 0
Гвоздик здобув дострокову перемогу над Болотніксом
Фото Getty Images
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО), який відновив кар'єру після трирічної перерви, здобув другу перемогу після повернення в ринг.

Українець здолав латвійця Річарда Болотнікса (19-7-1) 8 ДО).

У шостому раунді Гвоздик почав працювати активніше та зумів достроково завершити поєдинок. Українець почав вкладатися в удари, зміг приголомшити суперника та кинувся добивати. Болотнікс опустився на коліно, все ж піднявся, але не переконав рефері, що готовий продовжувати, після чого той вирішив зупинити бій.

Гвоздик здобув перемогу технічним нокаутом у шостому раунді. Для українського боксера ця перемога стала 19-ю на професійному ринзі та 15-ю достроковою.

Десятираундовий поєдинок відбувся на арені Akron Stadium у мексиканському місті Гвадалахара в андеркарді бою Сауль Альварес - Джон Райдер.

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