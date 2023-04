У ніч із 22 на 23 квітня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) уродженець України Федір Черкашин (21–0, 13 KO) достроково переміг мексиканця Еліаса Еспадаса (22–5, 15 KO).

У 9-му раунді рефері зупинив бій, коли Еспадас пропустив два хуки по корпусу і розвернувся спиною до суперника. Це 22-га перемога Черкашина (14 дострокових), і він залишається непереможеним.

У головній події вечора Джервонта Девіс нокаутував Раяна Гарсію.

