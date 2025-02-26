Дончич – про матч проти Далласа: Радий, що все це закінчилося

Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич прокоментував перший матч проти Далласа, своєї колишньої команди.

Слова 25-річного словенця наводить ESPN.

Минулої ночі "озерники" перемогли Маверікс з рахунком 107:99, а сам Дончич відзначився трипл-даблом з 19 очок, 15 підбирань та 12 передач.

Після гри Лука із полегшенням видихнув, бо ця історія з його першим протистоянням з колишніми одноклубниками нарешті завершилася.

"Було дуже багато емоцій і мало сну. Я навіть не можу пояснити це. Це була інша гра. Іноді я не знаю, що я робив. І я просто радий, що все закінчилося, чесно. Це (пройдена гра проти Далласа), безумовно, допоможе мені. Це, безумовно, допоможе в довгостроковій перспективі. Я думаю, що завершення цієї історії займе деякий час. Це не ідеально. Але, як я вже сказав, я радий, що ця гра закінчилася. Було багато емоцій. Але ми йдемо крок за кроком, і з кожним днем все краще", – сказав Дончич.

Лука Дончич провів у складі Лейкерс вже п'ять матчів, у яких він набирав у середньому 19 очок, 9 підбиррань та 7 передач за 3 втрат. Словенець реалізував 38,1% кидків з гри та 25% кидків з дальньої дистанції.

Наразі Лос-Анджелес Лейкерс посідають четверте місце Західної конференції, маючи баланс перемог 35-21.

Раніше стало відомо, що на одноклубника Дончича ЛеБрона Джеймса подали до суду через причетність до автокатастрофи.