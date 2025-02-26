Зірка Челсі, тренер з Бенфіки і тактика Барселони: біля Ла-Маншу росте клуб, що надихає Францію
Крихітний Дюнкерк ще не має великого бюджету чи стадіону, але показує найкращі результати в історії і сьогодні побореться за півфінал Кубка Франції.
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Хто не любить гучну, соковиту сенсацію?
Кубок Франції 4 лютого подарував таку – маленький Дюнкерк переміг могутній Лілль, і це було максимально по-голлівудськи.
"Доги", хоч і домінували, відкрили рахунок аж на 85-й хвилині, проте в останній атаці, коли навіть компенсований час вичерпався, "Моряки" відігралися.
Вже екстратаймах були нові атаки й моменти гранда, але підсумок – серія пенальті, де Лілль ще раз повів, та зрештою все втратив і вилетів, пропустивши від воротаря.
Вау!
Двометровий 19-річний голкіпер Юен Жоуен за дві години став зіркою національного масштабу, але відреагував дуже спокійно. Вважається, він далеко піде:
"Я не почувався непереможним, але мені було комфортно. Такі вечори бувають не щодня. Це правда, що це красиво, але я думаю, що усвідомлю все пізніше".
Ну, і сам Дюнкерк вразив теж – діри в захисті, але гарний вихід в атаку, висока лінія оборони, пресинг по всьому полю. Андердог не закрився, а бився на рівних, наскільки міг.
Демба Ба посміхається – каже, після гри помітив у себе перше сиве волосся.
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Фани АПЛ ніколи не забудуть – це саме Ба підчатував ту помилку Джеррарда.
Постарівши, сенегалець переїхав до Туреччини, де привів Бешикташ та Башакшехір до двох титулів, мав гарну пресу.
І там же познайомився з Юкселем (а для західних друзів – Робертом) Їлдиримом.
Складна фігура. Вчився в США, але мільйони заробив на торгівлі вугіллям з Росією в 00-х. Порвав з нею вже в 2011-му, став працювати з Китаєм, розширився. Його нові бізнеси – хімічні добрива і порти. Також, оскільки лідер Туреччини Реджеп Ердоган любить футбол, Їлдирим підіграв і фінансує Самсунспор – зараз він у Суперлізі 3-й після Галатасарая і Фенербахче.
Роберт дуже багатий, може собі дозволити і єврокубки, і крінжові танці.
Дюнкерк йому цікавий насамперед як порт, а клуб – недорогий ключ, щоб сподобатися. Їлдирим спочатку лише віддав 1,8 млн боргу, який попередній власник Жан-П'єр Скуарнек наробив... на ставках.
До слова, судять Скуарнека просто зараз; захист доводить, що їхній клієнт – ігроман.
Ну, і коли влітку 2023-го угоду уклали, Їлдирим покликав Ба, що виріс у Франції, знав ринок і тільки-но закінчив бізнес-курси – мовляв, давай, керуй.
"Я навіть не можу дати точне визначення своїй посаді, – сміється Демба. – Я можу бути у виконкомі, можу виконувати роль спортдира, часто спілкуюся з гравцями. Усе дуже розмито".
Та в будь-якому разі виходить в Ба дуже добре.
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Ромен Декуль – найосвіченіша з його креатур.
Професор права, а не футболіст, проте Демба звільнив заради нього Жослена Бланшара – ексхавбека Ювентуса, якого в Дюнкерку визнали найкращим гравцем клубу за 100 років.
Дісталося тоді сенегальцю – його освистував весь стадіон; всі, хто був на "Марсель Трібю".
Але Ба не помилився – Декуль дійсно геній скаутингу.
За рік професор виставив 22 гравці і найняв 25 нових, потративши 0,5 млн євро. При тому результати "Моряків" стрімко рванули догори.
"Нас в команді скаутів троє. Ми віримо у перехресне бачення, не обов’язково засноване на цифрових даних. Ми покладаємося на фундаментальні принципи і власні очі. Наша сильна сторона, вважаю, у розумінні гри і швидкому ухваленні рішень".
Підхід застарілий, але позаяк він працює, ще в січні Ромена переманювали три клуби Ліги 1.
Декуль, що вирішив лишитись, натякає – важливі людські якості теж; без них система розвалиться:
"Ну, і ще ми не можемо взяти одночасно високого, потужного і технічного, бо такі гравці коштують від 10 млн. Ми змушені вибирати, і ми завжди вибираємо навички, а не фізику".
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Друга людина Ба – це Луїш Каштру.
Так, тренер. Так, португалець. Але не той, що був у Шахтарі.
"Французький" Каштру не грав сам, тренував дітей і навіть реабілітовував старих, перш ніж пробився до керма Бенфіки U19 і виграв з неї Юнацьку лігу УЄФА в 2022-му.
6:0 у фіналі з Зальцбургом вражали, як і вихованці Каштру – Антоніу Сілва, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш.
В Португалії пишуть – тренер засмутився, не отримавши підвищення в першу команду, і так опинився в Дюнкерку. Його схема – завжди 4-3-3; план на гру – домінувати зі значним відсотком володіння; головна фішка в захисті – штучні офсайди, як у Фліка в Барселоні:
"У нас є свої ідеї, і ми їх тримаємось, хто б не був опонентом. Я закликаю усіх гравців бути сміливими до крайнощів".
Як і Декуля, Каштру вже кличуть в багатші проєкти, і найбільше Джон Текстор у Ботафого, але поки безуспішно.
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Луїш всюди повторює, що зобов'язаний Ба – можливо, в цьому річ.
Це було одразу після його призначення, коли Дюнкерк отримав 9 поразок у 13 матчах. Ніхто не вірив тоді у Каштру, але Демба спустився до роздягальні і оголосив, що тренер залишиться.
"Чи пишаюся я своєю інтуїцією? Та ні, то робота. Ну, може, трішки".
Ну, і команда відтоді пішла вгору.
У другому колі чемпіонату-2023/24 Дюнкерк став 4-м у Лізі 2 за очками (33 з 57), а якщо брати загалом 2024 рік, то північани й поготів найкращі.
Стратегія зі штучними офсайдами працює – у грудні аналітики порахували, що лише Барселона в Європі частіше залишала опонентів поза грою (6,81), ніж Дюнкерк (6,75). 11 офсайдів для Бастії у вересні – це історичний рекорд Ліги 2.
"Ми працювали над цим з літа. Маючи високу, добре скоординовану, зв'язану лінію захисту в поєднанні з високим пресингом, ми даємо супернику мало шансів правильно вивести м'яч. Офсайд – це зброя, хоча це й складно реалізувати. Це все тонко. Кожен в обороні має мати той самий рефлекс", – пояснює Каштру.
Його досягнення тим більш неймовірне, що в Лізі 2 нема ВАР, а четвірка захисників Дюнкерка – це 33-річний ветеран Венсан Сассо, вільний агент з Боавішти Опа Саньянте, невдаха з Конкарно Алек Жоржен і ще Абнер Феліпе з Моленбека.
Одна справа – грати так з Араухо й Кубарсі, а геть інша – з такими кадрами.
Сассо каже – аби все виходило, вони тренують маневр кожен божий день:
"Коли тренер змусив нас прийняти 50 метрів вільного простору за спинами, я був спантеличений. Я не вірив, що це спрацює, бо в Лізі 2 повно швидких нападників. Треба бути сміливим для такої гри, бо найважче для захисника – відпустити опонента".
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Не менш революційна для Ліги 2 й атака Дюнкерка, що просуває м'яч – о боги! – низом і через короткий пас.
Тут теж без відомих імен – ото хіба Ясін Бамму молодим трохи пограв за Марокко, але йому вже 33 і він повернувся з Китаю.
Ба визнає – головні зірки Дюнкерка не грають, а керують. Завдяки своїм зв'язкам він переманив Пабло Лопеса, що раніше очолював медичну службу в Депортиво й Бешикташі. З його появою у "Моряків" найменше травм серед ТОП-10 Ліги 2.
Також тут Крістоф Лолішон, що в 2007-16 роках працював з воротарями у Челсі.
Ось хто підготував Жоуена до серії пенальті, ага.
Також Лолішон намагався вмовити Петера Чеха повернутись і показати клас, але ветеран не наважився.
"Нічого страшного, – каже Крістоф. – Ми далеко не нові катарці. Пан Їлдирим не з тих, хто вкидає мільйони бездумно. Ми рухаємось вперед у структурований спосіб. Наш пріоритет – створити систему і закріпитися на цьому рівні".
Уся команда менеджерів – дуже досвідчені, грамотні люди. Ба каже, що йому так нарадив знайомий по Гоффенгайму Ральф Рангнік:
"Він сказав, що хороший керівник має оточити себе найкращими в своїх галузях, щоб досягти успіху. І байдуже, що вони розумніші за нього".
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Значною мірою вже зараз можна констатувати – успіх є.
Чвертьфінал Кубка Франції – це круто. Якщо пройдуть сьогодні Брест, то зіграють у півфіналі вперше з 1929-го.
Також Дюнкерк після Лілля виграв три поспіль матчі всуху і піднявся на 3-тє місце в Лізі 2. Востаннє вони фінішували так високо в 1979-му, а в Лізі 1 клуб не грав взагалі жодного разу.
Досі найвідомішою байкою про "Моряків" у футбольних енциклопедіях була справа Босмана – це ж вони хотіли його купити, а Льєж не продав.
Зараз видається, що Каштру, Їлдирим, Ба, Декуль, Лолішон пишуть кращу.
Може, десь занадто швидко, бо інфраструктура не готова. Нову клубну базу добудують у 2027-му, а стадіон на 4,800 місць замалий для еліти. Аби не грати деінде, Дюнкерку доведеться його розширити.
І вже точно це запаморочливий успіх, якщо зважити на стан французького футболу загалом. У поточному сезоні клубам Ліги 1 та Ліги 2 прогнозують 1,2 млрд збитків без урахування літніх трансферів – на 400 млн більше, ніж в минулому. Також ліга вже позбулася 13% майбутнього доходу від ТБ-прав, а самі ТБ-права продала DAZN на 35% дешевше, ніж минулого разу. Через усе це клуби звільняють персонал, економлять на літаках.
Дюнкерк, що постав на руїнах і з бюджетом в 10 млн грає, ніби Барселона, доводить цілій Франції – ліга жива, надія ще є.
"У мене майже вся команда скошена грипом, я навіть не знаю, які 11 сьогодні випущу, – каже Каштру. – Але я запевняю, ті, хто вийдуть, віддадуть усе за перемогу над Брестом".
Ось за що їх люблять – за сміливий підхід.
Навіть цікаво, а в Каталонії в курсі, хто наступає їм на п'яти за офсайдними пастками?