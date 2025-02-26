Зірка Челсі, тренер з Бенфіки і тактика Барселони: біля Ла-Маншу росте клуб, що надихає Францію

Крихітний Дюнкерк ще не має великого бюджету чи стадіону, але показує найкращі результати в історії і сьогодні побореться за півфінал Кубка Франції.

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Хто не любить гучну, соковиту сенсацію?

Кубок Франції 4 лютого подарував таку – маленький Дюнкерк переміг могутній Лілль, і це було максимально по-голлівудськи.

"Доги", хоч і домінували, відкрили рахунок аж на 85-й хвилині, проте в останній атаці, коли навіть компенсований час вичерпався, "Моряки" відігралися.

Вже екстратаймах були нові атаки й моменти гранда, але підсумок – серія пенальті, де Лілль ще раз повів, та зрештою все втратив і вилетів, пропустивши від воротаря.

Вау!

Двометровий 19-річний голкіпер Юен Жоуен за дві години став зіркою національного масштабу, але відреагував дуже спокійно. Вважається, він далеко піде:

"Я не почувався непереможним, але мені було комфортно. Такі вечори бувають не щодня. Це правда, що це красиво, але я думаю, що усвідомлю все пізніше".

Ну, і сам Дюнкерк вразив теж – діри в захисті, але гарний вихід в атаку, висока лінія оборони, пресинг по всьому полю. Андердог не закрився, а бився на рівних, наскільки міг.

Демба Ба посміхається – каже, після гри помітив у себе перше сиве волосся.

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Фани АПЛ ніколи не забудуть – це саме Ба підчатував ту помилку Джеррарда.

Постарівши, сенегалець переїхав до Туреччини, де привів Бешикташ та Башакшехір до двох титулів, мав гарну пресу.

І там же познайомився з Юкселем (а для західних друзів – Робертом) Їлдиримом.

Складна фігура. Вчився в США, але мільйони заробив на торгівлі вугіллям з Росією в 00-х. Порвав з нею вже в 2011-му, став працювати з Китаєм, розширився. Його нові бізнеси – хімічні добрива і порти. Також, оскільки лідер Туреччини Реджеп Ердоган любить футбол, Їлдирим підіграв і фінансує Самсунспор – зараз він у Суперлізі 3-й після Галатасарая і Фенербахче.

Роберт дуже багатий, може собі дозволити і єврокубки, і крінжові танці.

Başkan Yüksel Yıldırım, Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'ı satın aldığı iddia ediliyor…



Net açıklamanın @YY_Samsun tarafından yapılması bekleniyor.



Demba ba da bu projenin mimarlarından@samsunspor #samsunspor #samsun pic.twitter.com/ntfXn9SLnR — 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐦 𝐘𝐈𝐋𝐃𝐈𝐙 (@salimmyildiz) June 1, 2023

Дюнкерк йому цікавий насамперед як порт, а клуб – недорогий ключ, щоб сподобатися. Їлдирим спочатку лише віддав 1,8 млн боргу, який попередній власник Жан-П'єр Скуарнек наробив... на ставках.

До слова, судять Скуарнека просто зараз; захист доводить, що їхній клієнт – ігроман.

Ну, і коли влітку 2023-го угоду уклали, Їлдирим покликав Ба, що виріс у Франції, знав ринок і тільки-но закінчив бізнес-курси – мовляв, давай, керуй.

"Я навіть не можу дати точне визначення своїй посаді, – сміється Демба. – Я можу бути у виконкомі, можу виконувати роль спортдира, часто спілкуюся з гравцями. Усе дуже розмито".

Та в будь-якому разі виходить в Ба дуже добре.

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Ромен Декуль – найосвіченіша з його креатур.

Професор права, а не футболіст, проте Демба звільнив заради нього Жослена Бланшара – ексхавбека Ювентуса, якого в Дюнкерку визнали найкращим гравцем клубу за 100 років.

Дісталося тоді сенегальцю – його освистував весь стадіон; всі, хто був на "Марсель Трібю".

Але Ба не помилився – Декуль дійсно геній скаутингу.

За рік професор виставив 22 гравці і найняв 25 нових, потративши 0,5 млн євро. При тому результати "Моряків" стрімко рванули догори.

"Нас в команді скаутів троє. Ми віримо у перехресне бачення, не обов’язково засноване на цифрових даних. Ми покладаємося на фундаментальні принципи і власні очі. Наша сильна сторона, вважаю, у розумінні гри і швидкому ухваленні рішень".

Підхід застарілий, але позаяк він працює, ще в січні Ромена переманювали три клуби Ліги 1.

Декуль, що вирішив лишитись, натякає – важливі людські якості теж; без них система розвалиться:

"Ну, і ще ми не можемо взяти одночасно високого, потужного і технічного, бо такі гравці коштують від 10 млн. Ми змушені вибирати, і ми завжди вибираємо навички, а не фізику".

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Друга людина Ба – це Луїш Каштру.

Так, тренер. Так, португалець. Але не той, що був у Шахтарі.

"Французький" Каштру не грав сам, тренував дітей і навіть реабілітовував старих, перш ніж пробився до керма Бенфіки U19 і виграв з неї Юнацьку лігу УЄФА в 2022-му.

🇵🇹🇫🇷 Understand Luis Castro has agreed on new deal at Ligue2 side Dunkerque. Done, set to be signed.



Castro arrived in Dunkerque and brought the team to 2nd position with small budget, doing excellent job. pic.twitter.com/Axvz7eOh1c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

6:0 у фіналі з Зальцбургом вражали, як і вихованці Каштру – Антоніу Сілва, Жоау Невеш, Гонсалу Рамуш.

В Португалії пишуть – тренер засмутився, не отримавши підвищення в першу команду, і так опинився в Дюнкерку. Його схема – завжди 4-3-3; план на гру – домінувати зі значним відсотком володіння; головна фішка в захисті – штучні офсайди, як у Фліка в Барселоні:

"У нас є свої ідеї, і ми їх тримаємось, хто б не був опонентом. Я закликаю усіх гравців бути сміливими до крайнощів".

Як і Декуля, Каштру вже кличуть в багатші проєкти, і найбільше Джон Текстор у Ботафого, але поки безуспішно.

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Луїш всюди повторює, що зобов'язаний Ба – можливо, в цьому річ.

Це було одразу після його призначення, коли Дюнкерк отримав 9 поразок у 13 матчах. Ніхто не вірив тоді у Каштру, але Демба спустився до роздягальні і оголосив, що тренер залишиться.

"Чи пишаюся я своєю інтуїцією? Та ні, то робота. Ну, може, трішки".

Ну, і команда відтоді пішла вгору.

Demba Ba 🇸🇳, directeur sportif de l'USL Dunkerque, sur le tirage au sort en quarts de finale de Coupe de France. 🎙️⚽️🐬



"On va essayer de revenir avec la victoire." 👊🏿



L'USL Dunkerque ira à Brest pour une place en demi-finale ! ⚔️🏆🇫🇷



Et vous, votre avis ? 🤔



avec… pic.twitter.com/fLnnYP4KuT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 7, 2025

У другому колі чемпіонату-2023/24 Дюнкерк став 4-м у Лізі 2 за очками (33 з 57), а якщо брати загалом 2024 рік, то північани й поготів найкращі.

Стратегія зі штучними офсайдами працює – у грудні аналітики порахували, що лише Барселона в Європі частіше залишала опонентів поза грою (6,81), ніж Дюнкерк (6,75). 11 офсайдів для Бастії у вересні – це історичний рекорд Ліги 2.

"Ми працювали над цим з літа. Маючи високу, добре скоординовану, зв'язану лінію захисту в поєднанні з високим пресингом, ми даємо супернику мало шансів правильно вивести м'яч. Офсайд – це зброя, хоча це й складно реалізувати. Це все тонко. Кожен в обороні має мати той самий рефлекс", – пояснює Каштру.

Його досягнення тим більш неймовірне, що в Лізі 2 нема ВАР, а четвірка захисників Дюнкерка – це 33-річний ветеран Венсан Сассо, вільний агент з Боавішти Опа Саньянте, невдаха з Конкарно Алек Жоржен і ще Абнер Феліпе з Моленбека.

Одна справа – грати так з Араухо й Кубарсі, а геть інша – з такими кадрами.

Сассо каже – аби все виходило, вони тренують маневр кожен божий день:

"Коли тренер змусив нас прийняти 50 метрів вільного простору за спинами, я був спантеличений. Я не вірив, що це спрацює, бо в Лізі 2 повно швидких нападників. Треба бути сміливим для такої гри, бо найважче для захисника – відпустити опонента".

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Не менш революційна для Ліги 2 й атака Дюнкерка, що просуває м'яч – о боги! – низом і через короткий пас.

Тут теж без відомих імен – ото хіба Ясін Бамму молодим трохи пограв за Марокко, але йому вже 33 і він повернувся з Китаю.

Ба визнає – головні зірки Дюнкерка не грають, а керують. Завдяки своїм зв'язкам він переманив Пабло Лопеса, що раніше очолював медичну службу в Депортиво й Бешикташі. З його появою у "Моряків" найменше травм серед ТОП-10 Ліги 2.

Також тут Крістоф Лолішон, що в 2007-16 роках працював з воротарями у Челсі.

Ось хто підготував Жоуена до серії пенальті, ага.

Також Лолішон намагався вмовити Петера Чеха повернутись і показати клас, але ветеран не наважився.

A special night at Stamford Bridge to pay tribute to one of its legends, Gianluca Vialli. 🙏



In front of his family and the fans, many players who have marked the history of Chelsea and Bayern Munich, played to honour his memory. 💙



Very proud to be part of it @ChelseaFC pic.twitter.com/d3NqSk2TMX — Christophe Lollichon (@chrislollichon) September 10, 2023

"Нічого страшного, – каже Крістоф. – Ми далеко не нові катарці. Пан Їлдирим не з тих, хто вкидає мільйони бездумно. Ми рухаємось вперед у структурований спосіб. Наш пріоритет – створити систему і закріпитися на цьому рівні".

Уся команда менеджерів – дуже досвідчені, грамотні люди. Ба каже, що йому так нарадив знайомий по Гоффенгайму Ральф Рангнік:

"Він сказав, що хороший керівник має оточити себе найкращими в своїх галузях, щоб досягти успіху. І байдуже, що вони розумніші за нього".

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Значною мірою вже зараз можна констатувати – успіх є.

Чвертьфінал Кубка Франції – це круто. Якщо пройдуть сьогодні Брест, то зіграють у півфіналі вперше з 1929-го.

Також Дюнкерк після Лілля виграв три поспіль матчі всуху і піднявся на 3-тє місце в Лізі 2. Востаннє вони фінішували так високо в 1979-му, а в Лізі 1 клуб не грав взагалі жодного разу.

Досі найвідомішою байкою про "Моряків" у футбольних енциклопедіях була справа Босмана – це ж вони хотіли його купити, а Льєж не продав.

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Зараз видається, що Каштру, Їлдирим, Ба, Декуль, Лолішон пишуть кращу.

Може, десь занадто швидко, бо інфраструктура не готова. Нову клубну базу добудують у 2027-му, а стадіон на 4,800 місць замалий для еліти. Аби не грати деінде, Дюнкерку доведеться його розширити.

🆕 Stadium

Number 1️⃣5️⃣6️⃣

🇨🇵 USL Dunkerque

🏟️ Stade Marcel Tribut

🎟️ 13€

🗓️ 15/02/25

Match 3️⃣7️⃣1️⃣#groundhopping pic.twitter.com/R5cc9w0hJd — 🅂🅃🄴🄽🇧🇪🏟️ (@sten1718) February 16, 2025

І вже точно це запаморочливий успіх, якщо зважити на стан французького футболу загалом. У поточному сезоні клубам Ліги 1 та Ліги 2 прогнозують 1,2 млрд збитків без урахування літніх трансферів – на 400 млн більше, ніж в минулому. Також ліга вже позбулася 13% майбутнього доходу від ТБ-прав, а самі ТБ-права продала DAZN на 35% дешевше, ніж минулого разу. Через усе це клуби звільняють персонал, економлять на літаках.

Дюнкерк, що постав на руїнах і з бюджетом в 10 млн грає, ніби Барселона, доводить цілій Франції – ліга жива, надія ще є.

"У мене майже вся команда скошена грипом, я навіть не знаю, які 11 сьогодні випущу, – каже Каштру. – Але я запевняю, ті, хто вийдуть, віддадуть усе за перемогу над Брестом".

Ось за що їх люблять – за сміливий підхід.

Навіть цікаво, а в Каталонії в курсі, хто наступає їм на п'яти за офсайдними пастками?