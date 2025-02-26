Яремчук асистував і оформив дубль у ворота АЕКа в матчі 1/2 фіналу Кубку Греції

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом та асистом у матчі Кубку Греції проти АЕКа.

Станом на 35-ту хвилину гри його клуб перемагає з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Андре Орта на 8-й хвилині. Українець на 19-й хвилині асистував Орті, який оформив дубль, а згодом і сам забив.

Роман вдало відкрився під час швидкої атаки і замкнув простріл від того ж таки Орти.

На початку другого тайму Яремчук вискочив віч-на-віч з голкіпером і оформив дубль.

Нагадаємо, Олімпіакос придбав 29-річного нападника влітку за 2 млн євро. До цього матчу він за "легенд" провів 21 поєдинок у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.