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Яремчук асистував і оформив дубль у ворота АЕКа в матчі 1/2 фіналу Кубку Греції

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 20:44
Яремчук асистував і оформив дубль у ворота АЕКа в матчі 1/2 фіналу Кубку Греції
Роман Яремчук
УАФ

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився голом та асистом у матчі Кубку Греції проти АЕКа.

Станом на 35-ту хвилину гри його клуб перемагає з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Андре Орта на 8-й хвилині. Українець на 19-й хвилині асистував Орті, який оформив дубль, а згодом і сам забив.

Роман вдало відкрився під час швидкої атаки і замкнув простріл від того ж таки Орти.

На початку другого тайму Яремчук вискочив віч-на-віч з голкіпером і оформив дубль.

Нагадаємо, Олімпіакос придбав 29-річного нападника влітку за 2 млн євро. До цього матчу він за "легенд" провів 21 поєдинок у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

АЕК Олімпіакос Роман Яремчук

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