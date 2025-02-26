Українському дербі бути: Миколенко та Ярмолюк вийдуть у старті на матч Брентфорд – Евертон
Єгор Ярмолюк
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Українські футболісти Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко розпочнуть у старті матч Брентфорд – Евертон у межах 27-го туру АПЛ.
Про це повідомили клубні пресслужби.
Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом та буде доступні на Setanta.
Напередодні матчу Брентфорд розташувався на 11 місці в турнірній таблиці, набравши за 26 матчів 37 очок. "Іриски" посідають 14 сходинку, маючи в активі 31 бал.