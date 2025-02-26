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Українському дербі бути: Миколенко та Ярмолюк вийдуть у старті на матч Брентфорд – Евертон

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 20:28
Українському дербі бути: Миколенко та Ярмолюк вийдуть у старті на матч Брентфорд – Евертон
Єгор Ярмолюк
Getty images

Українські футболісти Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко розпочнуть у старті матч Брентфорд – Евертон у межах 27-го туру АПЛ.

Про це повідомили клубні пресслужби.

Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом та буде доступні на Setanta.

Напередодні матчу Брентфорд розташувався на 11 місці в турнірній таблиці, набравши за 26 матчів 37 очок. "Іриски" посідають 14 сходинку, маючи в активі 31 бал.

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Евертон

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