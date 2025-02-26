Норріс став найшвидшим у перший день передсезонних тестів Формули-1 у Бахрейні

Сьогодні, 26 лютого, в Сахірі, де зазвичай проходить Гран-прі Бахрейну, стартували передсезонні тести Формули-1.

Заїзди, як і до цього, були поділені на дві сесії: ранкову та вечірню. Вранці на трасу виїхала перша половина пелотону "королеви автоспорту". Тоді найкращий час встановив дебютант Мерседес Андреа Кімі Антонеллі (1:31,428).

Ця сесія також запам'яталася розворотом у виконанні новачка Ред Булл Ліама Лоусона – цього разу обійшлося без аварії.

Цей трюк зробив трохи краще ще один дебютант – це Ісак Хаджар, який першим виїхав на трасу, на своєму боліді зробив розворот на 360 градусів. Також обійшлося без контакту з суперниками чи відбійниками.

Але це сталося вже під час вечірньою сесії, яка була зупинена червоними прапорами на половині дистанції. Все через те, що на треку пропала електроенергія. Після того, як її відновили, поновилися тести. Команди погодилися продовжити їх на одну годину через форс-мажорні обставини.

Currently under red flag just over halfway through the afternoon session 🔴#F1Testing #F1 pic.twitter.com/cwd1VrjHrD — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

Це дозволило Хаджару знову стати творцем хайлайту, вилетівши з траси. Варто зазначити, що під час паузи через втрату електроенергії пройшов невеличкий дощ. Але це не завадило у підсумку Ландо Норрісу з Макларен стати найшвидшим пілотом першого дня тестів.

Результати першого дня передсезонних тестів Формули-1

The Day 1 results are in! ⏱️



Lando Norris sets the fastest time in Sakhir in the PM session 💨#F1Testing #F1 pic.twitter.com/uwQxpk0NyT — Formula 1 (@F1) February 26, 2025

Завтра команди та пілоти повернуться на цю трасу в межах другого дня тестів у Бахрейні.

Нагадаємо, що сьогодні ФІА затвердила впровадження нового правила для Гран-прі Монако, яке спрямоване на "покращення" цієї гонки.