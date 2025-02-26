Світоліна з наступного тижня поверне собі статус першої ракетки України

Українська тенісистка Еліна Світоліна з понеділка, 3 березня, поверне собі статус першої ракетки України.

Про це стало відомо після поразки Марти Костюк у першому колі турніру в мексиканській Мериді.

Костюк поточного тижня мала захищати 325 рейтингових очок за минулорічний фінал турніру серії WTA 500 в американському Сан-Дієго. Оскільки зробити це їй не вдалося, у оновленому рейтингу WTA, що вийде у понеділок, 3 березня, Марта опуститься на 24 позицію з 1955 очками в активі.

Еліна Світоліна, яка цього тижня не грає, має у своєму доробку 1980 рейтингових пунктів і, таким чином, підніметься на 23 місце, ставши найкращою українською тенісисткою.

Костюк вже була першою ракеткою України у 2023 році, коли Світоліна тільки повернулась на корт після декретної відпустки. Еліна повернула собі статус найкращої тенісистки під час Вімблдонського турніру-2023. Своєю чергою, Марта знову вийшла вперед після Ролан Гаррос-2024 і тримала першість серед українок донині.